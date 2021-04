L’Uniun internaziunala per la protecziun da la natira, curt IUCN, undrescha il Parc Naziunal Svizzer per ses management exemplaric.

Il Parc Naziunal Svizzer è l’emprim parc che vegn sin la «glista verda» da l’Uniun internaziunala per la protecziun da la natira, curt IUCN. Sin quella vegnan mo reservats che accumpleschan criteris severs, sco per exempel in fitg bun management, ina gestiun prudenta ed in mantegniment da la natira cun success e quai gia dapi decennis. Il Parc Naziunal Svizzer, fundà il 1914, accumplescha quels criteris e survegn ussa quest label internaziunal.

Finamira da proteger la biodiversitad

La finamira da l’Uniun per la protecziun da la natira IUCN (International Union for Conservation of Nature) cun sez a Gland en il chantun Vad è da proteger la biodiversitad sin tut il mund. Fin en ussa han els surdà il label, respectiv registrà sin la glista verda, 59 reservats da tut il mund.