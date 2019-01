La dumengia saira è in alpinist slovac da 27 onns sparì a Zuoz. Uss è il skiunz da turas vegnì chattà mort datiers da la Val d’Es-cha.

L'alpinist era persuls sin via da Zuoz en direcziun Val d'Es-cha. La saira n'è el betg turnà e ses cumpogn da vacanzas ha alarmà la Rega. Pervia da l’aura ed il privel da lavinas n’hajan ins betg pudì tschertgar la dumengia, ha communitgà la polizia chantunala. Il glindesdi ha la Rega pudì far in emprim sgol da tschertga, dentant senza success. Il mardi ha la Rega alura chattà l’um sin 2200 meters sur mar. Pervi dal privel da lavinas n'èsi betg stà pussaivel da salvar l'alpinist. L'emprim han ins stuì siglientar lavinas sin la spunda. L'avantmezdi han ins lura chattà la bara da l'alpinist e pudì salvar ella.

