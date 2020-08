In studi è vegnì a la conclusiun che Zuoz sto reorganisar ses provediment d'aua da fund ensi.

Milliuns per il provediment d'aua

Tar controllas è vegnì constatà che dus reservuars d'aua culan e ston vegnir sanads uschè svelt sco pussaivel. Perquai hajan ins decidì da laschar controllar gist l'entir provediment d'aua da la vischnanca, uschia il capo Andrea Gilli.

Entant saja il studi vegnì a la conclusiun ch'il provediment d'aua da Zuoz stoppia vegnir surlavurà da fund ensi. I dettia funtaunas che mainan massivamain pli pauc'aua ed indriz en lieus che sa muventian. En pli saja la populaziun creschida fitg ils ultims onns, uschia ch'i vegnia era duvrà dapli aua.

Project da milliuns

Ils custs per l'entir project giajan en ils milliuns, di Andrea Gilli. Ma i saja in project a lunga vista, il provediment d'aua vegnia organisà per ils proxims 20 onns.

Anc avert saja, sch'i dettia la pussaivladad da collavurar cun autras vischnancas, sco per exempel S-chanf. Era S-chanf è per il mument londervi dad evaluar ses provediment d'aua.

La populaziun da Zuoz vegn infurmada questa saira davart il project.