Cun l’avertura da stagiun da la regiun da skis da Zuoz ha il Club da skiunzs cumenzà cun la gestiun dal restaurant «Pizzet» en la regiun da skis.

Suenter ch'ils vegls ustiers avevan desditg il contract da fittanza per il restaurant «Pizzet», ha decis il Club da skiunzs da Zuoz da surprender il restaurant. Quella decisiun aveva prendì la radunanza extraordinaria dal club l'avrigl passà. Uss ha il restaurant amez la regiun da skis avert sias portas.

Funda societad

Per pudair far quai, ha il club da skiunzs fundà in societad cun responsabladad limitada – la «Restorant Pizzet Zuoz Gmbh». Il club ha investi 20’000 francs per fundar la societad. Quel import ha concedi il club sco emprest ch'avess da vegnir pajà enavos cun il gudogn dals proxims onns.

Il cuschinunz indigen Rageth Luzzi cun in team da 5 emploiads, maina il restaurant. Durant la stagiun auta e tar eveniments gidan era voluntaris dal club.