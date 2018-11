Per segirar il livel da las entradas da la vischnanca da Zuoz e garantir in quint annual equilibrà, è la taglia sin stabels 3 vegnida auzada per 0.5 ‰. Cun nov: 1.5‰ correspunda quella taxa a quella da diversas vischnancas en Engiadina. Cun quest pass saja er pussibel da finanziar tut ils custs da la gestiun ch'han in connex direct u indirect cun immobiglias or da la taglia sin stabels. La radunanza ha approvà tuttas duas propostas.

Influenza sin preventiv 2019

Il sbassament dal pe da taglia e l’augment da la taglia sin stabels, ha er in influenza sin il rendaquint da proxim onn. La vischnanca da Zuoz fa dentant quint cun in plus da bun 19’000 francs. Quai cun investiziuns totals da da 1,61 milliuns francs. La radunanza communala ha approvà il budget 2019.

Cun 75% pe da taglia è Zuoz a partir dal 2019 en media dals lieus en Engiadin’Ota. A la testa da la glista è Schlarigna cun in pe da taglia da 50%.

Survista pe da taglia Engiadin'Ota Schlarigna 50 % San Murezzan 60 % S-chanf 65 % Silvaplauna 67 % Zuoz 75 % La Punt Chamues-ch 77.5 % Bever 80 % Segl 80 % Madulain 85 % Puntraschigna 85 % Samedan 95 %

RR novitads 22:00