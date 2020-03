Las scolaras ed ils scolars da l’Engiadina e la Val Müstair han survegnì il scumond da festegiar quest onn il Chalandamarz. Malgrà questa decisiun han las elecziuns da las autoritads communalas tuttina gì lieu. Quellas fan part da la tradiziun da Chalandamarz. E per quellas n’hai betg dà in scumond. Tenor Andrea Gilli, il president communal, è quella festa er be ina pitschna part dal Chalandamarz sez.

Betg 50 persunas

Tenor Andrea Gilli na s’inscuntran betg dapli che 50 persunas per far viva sin ils elegids. Tar la festa dals uffants saja quai dentant auter. Perquai na saja il scumond dal Chalandamarz en Engiadina e la Val Müstair tenor el betg stà ina decisiun dispitaivla.

Resultats elecziuns communalas da Zuoz Christian Ferrari è vegnì elegì sco nov commember da la cumissiun da construcziun. Ramun Ratti e Christian Florin èn vegnids reelegids en il cussegl communal, Jachen Delnon en la cumissiun sindicatura e Roman Grossrieder en il cussegl da scola.

Chalandamarz malgrà scumond

En tschertas vischnancas han intgins uffants vulì savair nagut dal scumond da la festa ed èn chaminads cun la chamischa blaua, la chapitscha cotschna, la plumpa e la giaischla tras vischnanca ed han scurrentà uschia l’enviern.

