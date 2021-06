Mesemna avantmezdi hai dà in accident da lavur a Zuoz. In um da 39 onns è crudà enturn 5 meters giu d'ina pitga da tensiun auta. In helicopter da la Rega ha sgulà l'um mez fin grev blessà en l'ospital chantunal a Cuira. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

Pertge che l'um è crudà giu da la pitga, sto la polizia anc sclerir.