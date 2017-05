Zuoz vul surdar lezias a Regiun Malögia

Actualisà Oz, 5:52

Anna Caprez

La radunanza communala ha approvà ils novs contracts per ils purtaders regiunals a partir dal 2018 cura che la nova Regiun Malögia succeda al Circul d’Engiadin’Ota. Ditg gea han ils 41 votants era ad in credit per il stan da tir.