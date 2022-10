Tenor exempel american èn ils rangers responsabels per pussibilitar ina convivenza da visitaders e visitadras e la natira. Tals rangers datti gia en il Parc Ela ubain en la Ruinaulta ed igl è planisà d'introducir tals surtut en parcs da natira.

Project en Grischun

Suenter che circa 80 vischnancas han mussà interess vi d’in servetsch da rangers en ina retschertga avant dus onns e mez, persequitescha il chantun uss il plan da far cleras directivas per rangers. Quai ha Andreas Cabalzar confermà sin dumonda dal schurnal regiunal da radio SRF. Pia reglas da gieu definidas per l'entir Grischun per rangers che vegnan cunfinanziads dal chantun:

Fixar il territori nua ch’ins dovra rangers e lur incumbensas Definir il project pli detaglià Realisar il project

Il sulet crutsch è ch'ils rangers ston ir enfin uss a scola a Lyss en il chantun Berna. Il Grischun vul porscher sez ina scolaziun, per augmentar il dumber da rangers in chantun.