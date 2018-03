Grischun - Enviern: Buna entschatta ma schletta finiziun?

Quest enviern hai dà blera naiv. Uschia è il cumenzament da stagiun gartegià. E grazia a las navaglias hai anc adina avunda naiv per ir cun skis da Pasca. Dentant para l'aura da far in stritg tras il quint.