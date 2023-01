Tge fiss sch'i dess in di insumma betg pli naiv? U ch'ils custs dad ennavar ed infrastructura fissan uschè auts che be pli persunas ritgas pudessan prestar dad ir cun skis? A chaschun da l’apero da Bumaun da Grischun Vacanzas han ils turistichers dà in sguard en il futur.

Enfin ussa èsi stà pauca tempra d'enviern: Intgins territoris da skis han gia puspè stuì serrar e per quels che han avert, hai per part be tanschì d'ennevar in fil alv en la cuntrada brin-verda. Tuts spetgan sin la naiv e speran ch'ella vegnia las proximas emnas. Uschia ch'ins pudess anc meglierar la stagiun d'enviern.

Malgrà che quest enviern mussa en tut sia fermezza, co igl è da betg avair blera naiv, n’è quai tuttavia betg in fenomen nov. Quai constatescha era Roland Zegg ch’è cussegliader per projects turistics.

Nus constatain dapi 20 onns ch'ils envierns vegnan adina pli curts ed insacura vegnan els ad esser memia curts.

Investiziuns en attracziuns da la stad

El va schizunt pli lunsch e di che las destinaziuns turisticas na duain a lunga vista betg pli esser dependentas da la naiv ed era betg da la stagiun d’enviern. Ins vegnia betg pli a far investiziuns en chanuns da naiv, mabain plitost en attracziuns per la primavaira, la stad e l'atun.

Insumma vegn il rest da l'onn – cunzunt la stad – a vegnir pli impurtants, dian blers turistichers. Ins na duess betg pli metter tut sin ils mais d'enviern, mabain sin l'entir onn, di era Ernst Wyrsch da Hotellerie Suisse Grischun.

audio Las alternativas sche la naiv manca 03:33 min, ord Actualitad dals 03.01.2023. laschar ir. Durada: 3 minutas 33 Secundas.

Betg pli tants che van sin pista

Il manader da fatschenta da Grischun Vacanzas, Martin Vincenz po era s’imaginar che l'ir cun skis na vegn in di betg pli ad esser in sport da la gronda massa, mabain in hobi exclusiv.

Uschè u uschia l'enviern sco tal ed uschia era il turissem vegnan a sa midar ils proxims onns e decennis – da quai èn ils turistichers pertscherts. L’enviern na vegnia betg ad esser uschè impurtant pli – persuenter il rest da l’onn. Ed era sch'ins na less betg propi s’imaginar: Envierns cun pauca u nagina naiv na vegnan il futur segiramain betg ad esser in'excepziun.