Ils emprims territoris da skis grischuns vulan agid dal chantun pervi da la mancanza da naiv. I va per indemnisaziuns per lavur curta en cas da mancanza da clients tras l'aura.

Las premissas èn numerusas

Durant la pandemia da corona eri pli simpel da survegnir indemnisaziuns per lavur reducida. Ma sche l’aura na vul betg, lura saja quai pli grev, di Gian Reto Caduff, il responsabel da l’Uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur. I dettia blers obstachels per in'uschenumnada indemnisaziun per mancanza da naiv.

I sto dar ina perdita quasi totala per ch'i dettia indemnisaziuns.

Radund ina deschina manaschis han dumandà fin ussa

Per manaschis che lavurian sin basa stagiunala vala ina carenza da 10 dis da lavur. Quai vul dir che las emprimas 2 emnas cun perdita da lavur na vegnian betg indemnisadas. Plinavant na dastga la svieuta da la perioda da facturaziun pertutgada betg surpassar in quart da la media dals ultims 5 onns. Per il december ha enfin ussa ina deschina da manaschis fatg la dumonda per survegnir in’indemnisaziun per mancanza da naiv.

Tenor chantun betg exnum extraordinari

Ch'i dettia envierns cun pauca naiv na saja betg in fenomen nov. Igl haja adina puspè dà envierns cun pauca naiv, di il responsabel da l’Uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur Gian Reto Caduff. Quai sajan dentant per ordinari stadas periodas curtas - ed igl haja alura puspè da naiv.

Envierns cun pauca naiv Avrir la box Serrar la box 2022

2016

2007

2005

1999 (tenor indicaziuns da l'Uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur).