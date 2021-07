Far fain 2021

En general datti bler fain en il Grischun ed il fain ha ina buna qualitad, di il manader da cussegliaziun dal Plantahof, Batist Spinatsch:

Sch’ins guarda sur la media dals onns essan nus uss segir sur la media.

Pitschnas differenzas tranter las regiuns

En Surselva, en Grischun Central ed il Partenz è tant la quantitad sco era la qualitad dal fain fitg buna. En il Signuradi è la qualitad bain era fitg buna, dentant n'hai là betg dà uschè bler fain perquai ch'igl era fitg fraid il mars ed avrigl. En ils lieus pli auts sco Tavau u l'Engiadin'Ota han ils purs e las puras per gist cumenzà a far fain. Persuenter hai dà en las valladas dal sid e l'Engiadina Bassa bler fain da buna qualitad, declera Batist Spinatsch. Dentant:

L’Engiadina Bassa e la Val Müstair han gì bleras scheladas. Uschia ch’ins ha sin la prada che na vegn betg sprizzada cun grascha e puschina, pli pauc racolta che l’onn passà. Vinavant vegni spetgà en quellas regiuns plievgia, pertge là n'hai betg da quels temporals sco en il nord.

Betg plirs dis al toc bella aura

Ina sfida per il mument è, ch’i na dat betg plirs dis in suenter l’auter bell'aura. Uschia na pon ils purs betg segar il pastg ed il pastg vegn vegls e perda qualitad. Ma quai saja anc en in rom supportabel e betg uschè nausch, di Batist Spinatsch.

Per bilantscha anc memia baud

Per far ina bilantscha finala saja uss dentant anc memia baud. Tut tenor aura, savess l'entira situaziun anc sa midar. Dentant, damai che l’emprim tagl fetschia el Grischun ora 70% da la racolta, crai Batist Spinatsch ch'ils purs e las puras san esser cuntents culla stad enfin uss.