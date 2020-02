Il festival da film per uffants a Flem ha avert sias portas. Quest'emna vegnan plirs films preschentads. A questa chaschun avain nus dumandà glieud sin via tge ch’i dovra per ch’in film è buns.

Tge drovi per in bun film?

Dals 16 da favrer fin ils 23 da favrer vegnan en il «Stenna» a Flem preschenta plirs films per l’entira famiglia. Tranter auter «Schellen-Ursli» ni «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl». Dasperas datti l’entira emna ora anc workshops nua ch’ils uffants emprendan co giugar teater ni co producir agens films cun la camera.

L’entira paletta da sentiments

A questa chaschun avain nus dumandà las persunas sin via ed avain vulì savair tge ch’i dovra per in bun film. Natiralmain na datti betg in suletta resposta endretga. Sch’in film plascha ni buc è subjectiv. Pliras persunas èn dentant stadas dal maini ch’i duaja avair tensiun e divertir bain. Per autras persunas èsi impurtant ch’ins sappia s’identifitgar cun persunas che vegnan avant en il film. Anc ina giada auters han ditg che l’istorgia dal film saja secundara sch’ins era en buna cumpagnia durant il film.

