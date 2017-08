Fatg urden cun la lescha per promover la tgira

Il Cussegl Grond ha tractà la revisiun totala da la lescha per promover la tgira da malsauns. Dentant: Anc na datti betg bleras midadas, la revisiun è cunzunt stada necessaria per far urden.

Cun 100 vuschs han las deputadas ed ils deputads dal Cussegl Grond approvà unanimamain la revisiun totala da la lescha per promover la tgira da malsauns. Cun quella è cunzunt vegnì fatg urden – da 100 artitgels sin 60.

« La lescha actuala ha gì en ils ultims bunamain 40 onns uschè bleras midadas ed è uschè nun-survesaivla, ch'ins na pudeva quasi betg pli leger ella. Uss avain nus creà ina nova basa. » Erika Cahenzli-Philipp

presidenta da la Cumissiun per sanadad e fatgs socials

La lescha porta cunzunt midadas tecnicas. Per ils pazients na sa mida dentant quasi nagut - be per pazients cun malsognas fitg grevas, per ils uschenumnads «viagiants» («Fahrende» per tudestg) e per insaquantas vischnancas.

Sustegn per chasas da tgira en cas grevs

I dettia be paucs cas en il Grischun da persunas ch'hajan ina malsogna fitg greva e dovrian blera tgira. Enfin uss na possian las chasas da tgira dentant betg quintar giu la tgira supplementara, uschia che pazients hajan magari schizunt gì difficultads da chattar ina plazza. Da nov duain las chasas da tgira survegnir sustegn.

Vischnancas duain pajar ensemen per viagiants e chasas da tgira

Lura dat quai er midadas per ils viagiants: Enfin uss eri grev da decider tgenina vischnanca ch'è responsabla per lur custs. Da nov duain tut las vischnancas pajar solidaricamain tenor ina clav. Dal reminent betg be per viandants: I dettia anc paucas vischnancas che na pajan nagin sustegn a chasas da tgira. Uss duai mintga vischnanca sa participar als custs.

