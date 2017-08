«Final Portrait» tranter scheni e narradad

Alberto Giacometti vala sco in dals pli impurtants picturs e sculpturs en l’Europa. Sias ovras vegnan cumpradas per summas da record. Ussa è cumparì il film «Final Portrait» che dat in’invista en la vita d’Alberto Giacometti.

Il film gioga 1964 a Paris, nua che Giacometti ha vivì e lavurà la gronda part da sia vita. El dumonda ses ami James Lord, in schurnalist e scrivent american, sch’el stessia model per el, intginas uras. L’artist scheni dovra dentant 18 dis per finir il maletg, Lord sto adina puspè stuschar ses sgol enavos en ils Stadis Unids.

È il regl da perfecziun benedicziun u smaladicziun?

Il film dat in’invista en la vita da Giacometti, cun sia dunna Annette, dentant era cun la musa e pitauna Caroline. Lura natiralmain en sia moda e maniera da lavurar, ma il film sa dumonda era sch’i è per l’artist benedicziun u smaladicziun da vulair esser perfetg. Giacometti destruescha adina puspè sia lavur, per cumenzar da nov.

Ina biografia divertenta

Era l'umor ha chattà ina plazza en quest film biografic. Insumma na para il film da betg prender memia serius tut la vita, ed uschia è el divertent e betg pesant. L’actur australian Geoffrey Rush è perfetg per giugar Alberto Giacometti. E la fin han ins il sentiment da savair dapli da l’artist scheni che ha creà las sculpturas magras cun chomma e bratscha lunga.

