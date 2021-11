Gabriel Alig è stà il settember 2021 cun sia biadia e sia nezza sin il Piz Terri. Dentant betg mo ir a viandar tutga tar las activitads dal pensiunà da 96 onns, mabain er ir cun velo e far passlung.



En sia vita professiunala è el stà guardia da cunfin. En il Grischun dal Sid haja el fatg tschients kilometers a pe per controllar ils cunfins natirals, quai saja er il motiv principal per sia cundiziun. Ma betg l'unica, ins stoppia star vidlunder e sa muventar di per di, er en la vegliadetgna.



Noss redactur Flavio Deflorin ha accumpagnà il pensiunà sin il Mittenberg e discutà cun el davart l’ascensiun dal Piz Terri, la cundiziun ed il recept per restar fit en la vegliadetgna.

Gabriel Alig

1 / 7 Legenda: Gabriel Alig. RTR, Flavio Deflorin 2 / 7 Legenda: Gabriel Alig e Flavio Deflorin sin via vers il Mittenberg a Cuira. RTR 3 / 7 Legenda: Gabriel Alig giauda la survista sur Cuira. RTR 4 / 7 Legenda: Sin via sin il Mittenberg. RTR 5 / 7 Legenda: La survista dal Mittenberg. RTR 6 / 7 Legenda: Gabriel Alig raquinta da sia vita. RTR 7 / 7 Legenda: Gabriel Alig e Flavio Deflorin sin il Mittenberg. RTR