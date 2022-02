4,5 milliuns francs impunda Flem per crear dapli spazi per las scolaras ed ils scolars. Il suveran ha approvà quai cun 737 cunter 147 vuschs. Ils da Tusaun han ditg cun 423 cunter 211 vuschs Gea a l'engrondiment da la scola primara a Compagna. Là muntan ils custs a 2,62 milliuns francs.

Ils centers creschan e sa sviluppeschan. Ed uschia s'augmenta er la populaziun ed il dumber d'uffants. Uss han las vischnancas da Flem e Tusaun decidì d'engrondir las chasas da scola e quai mo curt temp suenter ch’els han inaugurà novs edifizis da scola.

Flem

La nova chasa da scola da Flem a Surmir è vegnida retratga l'onn 2002. Dapi il 2008 van era ils uffants da Trin en la vegliadetgna da la scola superiura a Flem a scola. Il 2015 ha Flem inaugurà il nov bajetg per la scoletta cun purschidas da maisa da mezdi e structuras dal di medemamain a Surmir. Cunquai ch’il dumber da scolars crescha ed il maximum d'uffants per classa surpassa la limita lubida, ston las classas vegnir spartidas en l'avegnir.

1 / 2 Legenda: Scolina da Flem MAD 2 / 2 Legenda: Visualisaziun suenter l'augment dal spazi MAD

Per stgaffir il plaz necessari duai il bajetg da la scoletta vegnir engrondì per duas auzadas. Uschia vegn creà da nov otg stanzas da scola ed i dess avunda spazi per ils 250 enfin 300 scolars e scolaras. Cun il nov spazi quinta la presidenta dal cussegl da scola, Sol Bonderer, che la vischnanca da Flem possia ademplir tut las purschidas da scola necessarias per ils proxims onns.

Custs da bajegiar: 4,5 milliuns francs

Entschatta da la construcziun: stad 2022

Finiziun da la construcziun: primavera 2023

Tusaun

A Tusaun datti trais lieus da scola. L'onn 2018 ha la vischnanca retratg la nova chasa da scola primara a Compogna. A Tusaun vegn manà partiziuns da classas cun duas annadas sin il stgalim primar. Cun l'augment dal dumber da scolars e scolaras sto la vischnanca manar en l'avegnir partiziuns cun mo ina classa, quai che vul dir ch’i dovra per la scola primara trais stanzas da scola supplementaras.

1 / 2 Legenda: Chasa da scola Compogna, Tusaun MAD, Vischnanca Tusaun 2 / 2 Legenda: engrondiment planisà, chasa da scola Compogna MAD, Vischnanca Tusaun

Igl è previs da bajegiar vid la chasa da scola existenta in nov tract cun trais stanzas da scola e localitads per la direcziun da la scola. Cun quella mesira possian ins tenor il responsabel per il departament d’educaziun, Werner Casutt, sbassar il dumber da scolars en mintga classa ed uschia stgaffir spazi da reserva per ils proxims onns.

Custs da bajegiar: 2,6 milliuns francs

Entschatta da la construcziun: settember 2022

Finiziun da la construcziun: fanadur 2023