La dunna da 48 onns sa fatschenta cun il mund digital bunamain dapi l’entschatta da l'internet. La fin dals onns 90 ha ella lura gì sia emprima atgna fatschenta d’internet. Spert ha Anitra Eggler realisà che la digitalisaziun n'ha betg be varts positivas:

Jau sai tge ch’i munta sch’ins va pli savens en il letg cun ses e-mails che cun ses agen partenari.

Avair ina tissientada digitala munti concret: Ins è vid il telefonin durant ch’ils uffants vulan mussar insatge, ch’ins trametta pli savens emojis da bunas che propi dar bunas a sia partenaria u ses partenari u ch’ins lascha dictar dal telefonin tge ch’ins fa sco proxim. Per exempel sch’ins è vid leger in cudesch e dat immediat resposta sch’insatgi trametta in messadi.

Per mai èn medias socialas sco zutger u junk food. Era jau hai gugent ina pizza u fatsch ina saira da Netflix, ma simplamain betg mintga di. Igl è impurtant da survegnir ina ballantscha digitala en relaziun cun la vita analoga.

Digital detox: Tips per il mintgadi

Pass per pass, quai saja la clav da success, di Anitra Eggler. Cumenzar sappian ins per exempel cun metter davent il telefonin per ina fin d’emna ed uschia pudair tschentar giu. A lunga vista na gidia dentant nagut da be desister la fin d’emna dal telefonin e durant l’emna trasora esser cuntanschibel:

I dat in effect da jojo. Sche jau mangel dus dis salata e tschels dis be pizza e pommes frites, rest jau grossa.

Uschia ha ella mess ensemen in program da dischintoxicar per 28 dis. Là emprendan ins chaussas sco per exempel: sa dumandar tge relaziun ch’ins ha cun ses telefonin.

S’imaginescha che tes telefonin è tes partenari. Tgi cumonda là las festas?

Tips da l’autura che gida da vegnir en ina buna ballantscha cun ses meds digitals èn: fixar temps nua ch’ins respunda e-mails, be respunder trais giadas a di messadis e fixar temps per leger novitads. Vinavant recumonda ella che la chombra da durmir duai esser ina zona senza telefonins.

E nus stoppian puspè emprender da far las singulas chaussas pli conscientamain, di Anitra Eggler. Enstagl da far tschintg chaussas en ina, far in suenter l’auter.

La superforza dal 21avel tschientaner

Blers che lavuran en il mintgadi cun il computer enconuschan segir quella situaziun: Ins è per exempel vid quintar ora insatge en excel, lura glischa ina pitschna fanestra giusut sin il visur – in nov e-mail. Tgi da nus na vul betg immediat ir a guardar tgi che ha tramess tge a nus? E schon è l’entira concentraziun da lavur davent. Per evitar exact da quellas situaziuns, duvrain nus ozendi ina superforza, di Anitra Eggler:

Tenor in studi dad ella, sappian persunas en posiziuns da cader be lavurar 27 minutas per di senza vegnir disturbadas. Quai muntia ch’ina persuna ch’è pajada bain, lavura be duas uras e mez per emna a moda focusada e senza vegnir disturbada – il rest sajan respunder e-mails e conferenzas da video, fa Anitra Eggler il quint. Quai haja consequenzas. Anitra Eggler ha tschintg mantras co esser pli focussà durant la lavur. In è p.ex: «U cumplaina u nagina attenziun» ubain «multitasking fa daventar tup».

