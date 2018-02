Legenda: Tadlar il audio «Bunura: Fradaglia – aspects positivs per ils purs». Durada 1:57 minutas.

Bunura: Fradaglia – aspects positivs per ils purs

La fradaglia da la fin favrer po esser positiva per las planticulturas en las regiuns pli bassas dal chantun. Ina temperatura bassa fa crappar ils insects en massas, di il cussegliader per planticultura al Plantahof Gregor Canova. Spezialmain la drosofila da tscharescher (Kirschessigfliege) – in nov giast en il Grischun – pudess patir tar diesch grads sut nulla.

Insect nuschaivel deriva da l'Asia

La drosofila da tscharescher è cumparida en Europa avant var diesch onns. Ella deriva oriund dal Giapun e metta ses ovs en pumaraida, iva e primblas. Quellas fermentan ad aschieu e daventan nunmangiablas. En Grischun fa ella spezialmain difficultads als viticulturs.

Racolta betg periclitada

La fradaglia chaschuna lavur supplementara als purs da pumaraida e fritga: Las planticulturas ston vegnir isoladas, per exempel cun vlies. Uschia na duai la fradaglia actuala però far nagin donn a la racolta.

