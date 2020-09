Grischun e Tessin discutan davart in program da barat

Il Grischun ed il Tessin vulan metter sin pe in program da barat per la furmaziun professiunala. Quai ha ditg il cusseglier federal, Ignazio Cassis, ch’è stà preschent a l’inscunter d’ina delegaziun da la regenza grischuna cun la regenza tessinaisa a Bellinzona.

Il program da barat duai permetter ad emprendists e giuvens en il mund da lavur da far experientschas professiunalas en omadus chantuns. Uss duai ina gruppa da lavur evaluar, co realisar il program. Tar l’inscunter tranter la regenza grischuna e tessinaisa èsi era ì per la promoziun da la plurilinguitad e dal talian.