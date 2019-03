Ils davos 10 onns han las pendicularas Grüsch-Danusa investì blera energia en in project per ina sutgera da quatter sin il Furner Berg cun ina lunghezza da 500 meters. La mesemna saira è la radunanza communala da Furna uss s'exprimida cunter quest project. 70% dals preschents han ditg NA a la revisiun da la planisaziun communala che fiss stada necessaria per pudair realisar la pendiculara. Quai rapporta il schurnal regiunal da SRF.

Per ils responsabels da las pendicularas è questa decisiun vegnida fitg surprendentamain, suenter che Furna aveva adina puspè sustegnì il project ils ultims onns. Sco la presidenta communala da Furna, Cornelia Roffler-Jossen, ha ditg envers Radio SRF, pudess ina raschun per il NA dals da Furna esser, che las pistas fissan stadas en ina cuntrada da palì.

