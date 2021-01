Normalmain ston persunas che vegnan ord in pajas u ina da zona da ristg ir per 10 dis en quarantina cura ch’ellas vegnan en Svizra. En il Grischun valan autras reglas, sco la media chantunala Marina Jamnicki ha ditg en l’emissiun Club da SRF entschatta schaner.

Tge che nus en Grischun avain decis è: Persunas che san mussar avant ch’ellas èn viroladas duas giadas na ston betg ir en quarantina. Sche la Confederaziun dat uss in sbratg: «Grischun tge faschais?» na sai jau betg. Nus faschain quai uschia.

Pli precis munta quai che persunas che s'han laschà virolar duas giadas u gì ils davos trais mais corona na ston en il Grischun betg ir en quarantina per 10 dis. Exceptà èn giasts ord l’Engalterra e l’Africa dil Sid.

Quai na plascha betg a l’Uffizi federal da sanadad, co ch'il pledader da medias, Patrick Mathys di:

Ord la vista dal BAG na duess ina virola betg da principi dir: nagina quarantina. Perquai ch'ina persuna ch’è virolada na vegn betg malsauna, ma ella po tuttina purtar il virus ed infectar auters.

Il post da communicaziun per il coronavirus dil chantun di ch’els hajan il dretg da far excepziuns tge che pertutga la quarantina. Qua dat il BAG dretg al chantun, ma las excepziuns sajan per cas singuls e betg pauschal, di Patrick Mathys. Far excepziuns per persunas ch'han ils davos trais mais gì corona saja giustifitgà tenor l’Uffizi federal da sanadad, ma betg per persunas ch’èn be viroladas.

Naginas sancziuns

Malgrà ch'il chantun Grischun cuntrafetschia a la lescha tenor il BAG, na stoppia il chantun betg quintar cun sancziuns penalas. Mabain ins tschertgia il discurs, di Patrick Mathys.