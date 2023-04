Legenda: Vid bajetg, bancomat ed auto hai dà donns materials considerabels. Polizia chantunala dal Grischun

Ad Igis è in um alcoholisà siglì da glindesdi da Pasca en in bajetg ed ha donnegià in bancomat. Tenor la polizia haja el vulì sa manar sin la plazza avant il bancomat, ma mess en il gir enavant enstagl enavos.

L'um da 68 ha stuì dar giu ses bigliet anc al lieu. Vid bajetg, bancomat ed auto hai dà donns materials considerabels.