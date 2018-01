Gratin per las soras e pesch per ils giasts

Oz, 12:03

Gierina Gabriel

A chaschun dal giubileum da 100 onns cantinas en Svizra fa RTR ina visita en la cantina da la claustra dominicana a Cazas. Cuschinà na vegn betg be per las soras, ma era per giasts.

