La campagna da vaccinar en il Grischun saja sin buna via, di la media chantunala Marina Jamnicki. Ins veglia cuntanscher ina immunitad da 80%. Quai vul dir ch'il dumber da la populaziun vaccinada e guarida duai esser tar 80%. Per il mument èn circa 65% da la populaziun grischuna vaccinada almain ina giada. Quants che sajan exact guarids saja grev da dir. Ins quinta ch'i saja per il mument circa 10 enfin 15% da la populaziun.

Marina Jamnicki quinta perquai da cuntanscher ils 80% enfin il november. Uschia fiss il chantun en ina buna situaziun sin l'entschatta da la stagiun da skis ed ins possia distgargiar las staziuns intensivas.

Dumonda per vaccins senza mRNA

Tenor la media chantunala spetgan blers sin ils vaccins alternativs senza mRNA. Per il mument è l'uffizi da sanadad, BAG, en tractativas cun la firma Johnson & Johnson che producescha quai vaccin, quantas dosas che la Svizra cumpra. Quantas che mintga chantun survegn vegn anc a sa mussar. Sco Marina Jamnicki manegia na vegnan las dosas betg a tanscher per tut quals che spetgan sin ellas. Quai sajan per l'ina persunas che na verteschian betg ils vaccins da Moderna e Pfizer/Biontech e per l'autra persunas ch'èn scepticas envers ils vaccins cun mRNA.

Pilot per mesiraziuns en stanzas da scola

Il chantun Grischun vul testar apparats da mesirar la concentraziun da CO2 en l'aria da las stanzas da scola. Quai sco mesira da proteger dal virus da corona. En in emprim pass vegn mesirà en 50 scolas dal Grischun. Las indicaziuns duajan esser in sustegn per garantir la segirtad da las scolaras e dals scolars e per evaluar lura da novamain tge mesiras ch'èn neccessarias. Ils resultats da las mesiraziuns inditgeschian per exempel quant savens che ina stanza sto vegnir ventilada e co l'aria ed il effect en las stanzas da scola è.