La Bogn Alvagni SA ha deponì sia bilantscha. Uschia po la procedura da concurs entschaiver. Tenor atgna communicaziun fetschia quai liber la via per in nov cumenzament.

Dapi prest dus onns è il bogn ad Avagni en val d’Alvra serrà pervi da motivs finanzials. Fin uss èn s'accumulads debits da var 3,7 milliuns francs. Quai ha il possessur da la Bogn Alvagni SA, Hansjürg Christoffel, ditg envers RTR. Ina scussiun n'hai dentant mai dà, cunquai che la famiglia Christoffel posseda la plipart da las aczias. Uss stoppian ins dentant pajar enavos in credit da Covid a la Confederaziun. Quel munta a var 70'000 francs. Per trair in stritg final e per mantegnair l'obligaziun da diligenza vegn uss deponida la bilantscha. La procedura da concurs po cun quai cumenzar.

Gronda sperdita per la vischnanca

Per il suprastant da la vischnanca Alvra, Rico Liesch, n'èsi nagina surpraisa che la bilantscha vegn deponida. Il bogn haja simplamain gì memia paucs giasts. I saja dentant ina gronda sperdita per la vischnanca.

Quai era ina purschida turistica che vegniva stimada fitg da la glieud.

La vischnanca è er vegnida dumandada per in sustegn da 200'000 francs ad onn. Quai na saja dentant stà nagina opziun. La vischnanca na possia betg sustegnair simplamain uschia in acziunari privat ch'ha la maioritad da las aczias. «Nus stuain tractar tuts medem», uschia Rico Liesch envers RTR. Ins haja mo cumprà intginas aczias al cumenzament dal project.

Betg chattà investurs

La stad passada vulevan ins anc vender il bogn – quai che n'è betg reussì. La Christoffel Holding SA che posseda la maioritad da las aczias aveva ditg lezza giada ch'i saja impurtant da pudair realisar in project d'hotel per pudair manar il bogn senza deficits.

Sperar sin cuntinuaziun

Il cas è uss tar il biro da concurs. Tenor Hansjürg Christoffel vegnia il terren cun l'edifizi vendì a l'ingiant public. Er sia firma vegnia a sa participar a quel, ha el ditg envers RTR. El speria ch'i dettia ina soluziun per manar vinavant l'idea d'in bogn da zulper en la Val d'Alvra. Plinavant saja el era pront da porscher maun, saja quai ad investurs ubain tar ina varianta cun daners dal maun public.

Er davart da la vischnanca sperian ins ch'i giaja vinavant insaco cun il bogn. Tenor Rico Liesch fiss ina participaziun dal maun public «forsa er pussaivla». I saja actualmain dentant memia baud per dir dapli.