Cun raquintar da sias regurdientschas glischan ses egls, ella haja pudì passentar fitg bels muments en sia ustaria. Saja quai cun indigens u era giasts, sco p. ex. cun schuldads da l'armada ch'eran staziunads qua. Sia ustaria era il lieu da scuntrada, quai conferman a nus era auters indigens. Oz datti a Ziràn anc ina ustaria, però n'ha quella betg ina canorta.

Maletg 1 / 10 Legenda: L'ustiera Elsbeth Iseppi-Cantieni da giuvens onns. RTR, Seraina Derungs Maletg 2 / 10 Legenda: Fiastas ha quai dà bleras. Quà aveva in laschà tagliar davent la barba per ina chista biera. RTR, Seraina Derungs Maletg 3 / 10 Legenda: Far viva cun in magiel vin cun divertiment dal collega. RTR, Seraina Derungs Maletg 4 / 10 Legenda: In purtret che fa bain legria a mintga ustierA: La maisa da canorta emplenida. RTR, Seraina Derungs Maletg 5 / 10 Legenda: In verset da l'infantaria da muntogna l'onn 1992: «Hüt isch dä Bat. Stab 36 im l'ava z'Gascht, Mier gnüssed alli die gmüetlichi Rascht – Bi Salat, Polenta und Gulasch wird's schnell Nacht Im Maiesäss vo de Familie Iseppi gnüssend mier die Pracht!» RTR, Seraina Derungs Maletg 6 / 10 Legenda: Purtret d'ina lieur en il cudesch da giasts da Pro l'ava. RTR, Seraina Derungs Maletg 7 / 10 Legenda: Elsbeth cun ses um Celso Iseppi. RTR, Seraina Derungs Maletg 8 / 10 Legenda: Ustaria pro l'ava, anno 2020: La chasa stat anc, l'ustaria na datti dentant betg pli. RTR, Seraina Derungs Maletg 9 / 10 Legenda: La veglia tavla da l'ustaria stat anc. Davostiers vesan ins la baselgia S. Martin che carmala blers turists da l'entira Europa. RTR, Seraina Derungs Maletg 10 / 10 Legenda: Elsbeth Iseppi-Cantieni en il discurs cun redactur Gion Gieri Flepp avant l'anteriura ustaria Pro l'ava. RTR, Seraina Derungs

Uss, cun 76 onns, è Elsbeth pensiunada. Dar giu l'ustaria na saja betg stà simpel per ella. I para, sco sch'ella avess anc adina da magunar in zic quest pass. Era sche quai è gia capità avant 4 onns. Ella viva en in'abitaziun sur l'ustaria veglia. Suten è ses figl, el bajegia enturn la chasa e dasperas è il grond parcadi per ils visitaders da la baselgia da S. Martin, che purtava era inqual giast ad els da lezzas uras en l'ustaria.