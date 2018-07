D'enviern è il lai in parcadi per las pendicularas. Ma da stad sa transfurmescha el en in plaz tschertgà da recreaziun cun las pli differentas purschidas: Ils pommes frites p. ex èn lunsch enturn enconuschents.

Tant indigens sco giasts visitan per part gia dapi onns il lai a Savognin e nizzegian la plazza da dar beachvolley, las fuainas per grillar (perfin lubidas durant il scumond da far fieu), la plazza da gieu per ils uffants ubain er ils pedalos. Quels èn per part uschè dumandads ch'ils responsabels ston clamar a la riva ils ins per che auters possian er trair ina runda.

Aua da baiver per nudar

Teoreticamain pudess'ins baiver l'aua dal Lai Barnagn, uschia il manader dals servetschs tecnics da la vischnanca da Surses, Martegn Netzer. Per tgi che vul propi empruvar l'aua, cusseglia el da far quai gist là, nua che l'aua sburfla en il lai.

Giuven e vegl, da lunsch e da manaivel

Sper divers indigens che na vegnan betg mo per giudair il lai, mabain er per gidar or en il kiosk, avain nus entupà giuvens p. ex. da Pfäfers e Valens sco er in giast fitg fidaivel: Urs Mayländer vegn gia dapi 50 onns en vacanzas a Savognin cun sia famiglia. El schazegia la purschida dal lai ed è da l'avis ch'il turissem da stad daventia adina pli impurtant.

Fin a 120 kg pommes frites a di

Il schef al Lai Barnagn è Mike Gantner. El maina gia dapi 10 onns il kiosk ed è responsabel per quasi tut al lai. Dals bastuns per dar minigolf fin als renumads pommes frites survegnan ins tut tar «Mike». Ina gronda part dal temp stat el sper sia frittera. Da fitg buns dis fa el fin 120 kg pommes frites. Glindesdi ha el fatg da la damaun a las 09:00 fin las 18:00 senza paus bun 60 kilos.

La proxima stagiun pon Mike Gantner e ses team servir ils giasts or dad in nov kiosk cun ina nova cuschina. Las lavurs da construcziun cumenzan il settember.

