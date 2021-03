L'aua persa d'ina vischnanca è sco in fastiz en la naiv nova. Ins vesa tut. Ed uschia pudess ins er analisar quests dis l'aua persa a Vaz, per controllar valurs pli autas da drogas u doping. Els n'hajan dentant nagina incumbensa da far quai e na fetschian er betg quai, tradescha Lucas Thöni, il manader auas persas da la vischnanca da Vaz. Uschia resta quai in misteri da las atletas e dals atlets al final da la cuppa mundiala da skis alpin a Lai.