Da tegnair ina giada enta maun ina culla da cristal da la cuppa mundiala è il siemi da mintga atleta ed atlet da ski alpin. «Ina fascinaziun speziala ha questa culla schon» tradescha il schef dal comité d'organisaziun dal final da la cuppa mundiala, Peter Engler. E perquai haja el er vulì empruvar ina giada quest sentiment. Enfin che las cullas vegnan surdadas als victurs e las victuras, èn ils organisaturs responsabels per las cullas. Notgs senza sien chaschunan ellas dentant tuttina betg, uschia Engler.

Lieu secret

Las cullas èn deponidas en in lieu secret, raquinta Peter Engler. Be la scheffa dal biro da cursa, haja ina clav per la stanza cun las cullas. Ina culla pitschna da disciplina ha ina valur da 2'500 francs. La gronda per il classament general 5'000 francs. La culla da cristal da plum gronda paisa 12 kilos, la pitschna 8 kilos.