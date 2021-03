Edwin Candraja è dapi 36 onns policist communal a Vaz. El ha gia lavurà e reglà il traffic durant numerusas occurenzas grondas. Be ils davos 16 onns hai dà sis giadas cursas da la cuppa mundiala en la regiun. Quests dis saja ins pli tolerant sch'insatgi parchescha en in lieu scumandà. «Nua ch'i va dentant per la segirtad vegn in auto er transportà davent» raquinta il policist communal. E sch'ils skiunzs austriacs, talians ni franzos survegnan dapli multas ch'ils svizzers tradescha Candraja betg.

Da sias experientschas e da las midadas raquinta Edwin Candraja en l'intervista: