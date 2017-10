A la premiera da «Herodes» sin il Güglia n'èsi betg da schelar

Oz, 17:08

Federico Belotti

Questa saira è la premiera dal toc Herodes en la tur sin il Pass dal Güglia. Cun quai che tuts ston prender il traffic public, èsi garantì, che nagin stà fitgà cun ses pneus da stad sin via per cas ch’i naiva. Era in stgaudament ha la tur survegnì.