L'identificaziun da las tschintg persunas ch'èn mortas la sonda cura che dus aviuns èn crudads giu, è succedida. Sco la Polizia chantunala scriva, sa tractia da trais umens, ina dunna ed in uffant.

En la regiun da Bivio èn crudads giu la sonda in aviun pitschen ed in aviun senza motor. Ils dus pilots sco era trais passagiers èn morts. Il pilot da l'aviun senza motor è in um da 51 onns dal chantun Turitg. Ils dus pilots da l'aviun pitschen da 72 e da 44 onns eran sesents en il chantun Neuchâtel. La dunna da 41 onns e ses figl da 6 onns èn burgais franzos che vivevan en il chantun Vad.

L'aviun senza motor era partì la sonda ad Amlikon, l'aviun a motor vegnint da Neuchâtel è partì a las 17:20 a Samedan en direcziun Locarno. Sche las duas crudadas dals aviuns han in connex in cun l'auter, sclerescha uss il Servetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza (SUST). Fin che pussaivlas raschuns d'accident èn enconuschentas, vegni tenor la communicaziun probablamain a durar plirs mais. Il cas è uss en ils mauns da la Procura publica federala.

Chattà l'emprim l'aviun senza motor

La sonda saira ha la Rega orientà la Polizia chantunala ch'in aviun senza motor saja crudà sur Bivio ed il pilot saja mort. Pervia da l'aura èn lavurs da salvament sin 2'700 meters sur mar pir dumengia stadas pussaivlas. Durant las lavurs da salvament han ins lura chattà radund in kilometer davent da lieu da crudada las restanzas d'in aviun a motor e las quatter baras.

Maletg 1 / 2 Legenda: L'aviun senza motor ch'è sa disgrazià. MAD Pocha Maletg 2 / 2 Legenda: Las restanzas da l'aviun pitschen. MAD Pocha

Involvidas eran persunas dal SAC secziun Bernina, ils pumpiers Samedan-Puntraschigna, la Heli Bernina, ils pumpiers da l'Eroport Engiadina e la Polizia chantunala.