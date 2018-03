A Ziran èsi vegnì la mesemna suentermezdi tar in accident mortal durant lavurs en il guaud. In bostger è mort.

In bostger da 26 onns e dus collegas da lavur eran vi da far lavur cun in turn da suga. Els na vesevan betg in l’auter, ed eran sulet en contact cun func. Cura che l’um da 26 onns che lavurava giudim la suga n’ha betg respundì, èn ils collegas ids a guardar. Là han els chattà l’um cun grevas blessuras vi dal chau.

Il medi da la Rega ch’è lura arrivà al plaz da l’accident, ha empruvà da reanimar il bostger. El ha dentant mo pudì constatar la mort dal giuven Svizzer. La procura publica e la polizia chantunala examineschan uss l’accident mortal.

RR novitads 11:00