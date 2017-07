Alain Berset inaugurescha la tur sin il Güglia

Il minister da cultura e sanadad Alain Berset ha inaugurà oz suentermezdi la tur d’Origen, la sala da teater che simbolisescha la tur da Babel Babilon. Igl ha dà divers pleds d’avertura, quai cumbinà cun scenas or dal toc Apocalipsa da Gion Antoni Derungs, ch’ha gievgia proxima sia premiera.

En ses pled d’avertura ha Alain Berset tranter auter ditg, che la tur sin il pass dal Güglia saja in lieu tut spezial che simboliseschia il cunfin tranter grondas regiuns culturalas e da lingua en l’Europa. Il Güglia saja ina metafra per la diversitad a la Svizra, per il barat cultural, per l’identitad e per l’avertura.

Grond interess per las preschentaziuns

L’avertura da l’opera Apocalipsa en trais linguas da Gion Antoni Derungs è gia vendida ora, sulet il concert supplementar dals set d’avust datti anc plaz libers. Il lieu dal concert è cuntanschibel mo cun l’auto da posta. Il project cultural da plirs milliuns francs vegn sustegnì dal chantun cun ina garanzia da deficit da 680’000 francs.