Albula/Alvra ha approvà lescha dals fatgs da sepultura e santeri

Albula/Alvra ha approvà la lescha dals fatgs da sepultura e santeri. Plinavant han ils preschents concedì dus credits: 275'000 francs per sanar las lingias industrialas en la via dal Güglia e 265'000 francs per renovar ed engrondir la staziun da transfurmaturs a Casti.

Lescha dals fatgs da sepultura e santeri

La lescha regla ils fatgs da sepultura e santeri sin il territori da la vischnanca Albula/Alvra. Per realisar la lescha ha la suprastanza communala relaschà in reglament. Las fixaziuns specificas per ils singuls santeris èn regladas en in'annexa.

Ils votants e las votantas han approvà unanimamain la lescha. Tar l'artitgel 15 (moda da sepultura) duai dar in supplement. La suprastanza decida cura che la lescha vegn messa en vigur.

Sanaziun lingias industrialas en la via dal Güglia

Per la sanaziun da las lingias industrialas è vegnì approvà cun gronda pluralitad in credit da 275'000 francs. Cun elavurar il plan general d'allontanament d'aua han ins constatà che l'allontanaziun da las auas da via dal Güglia na correspundan betg pli ad in'allontanaziun adequata. Quai en il nord da la fracziun dad Arniev.

Las fracziuns Rand ed Arniev vegnan cruschadas da la via dal Güglia. En il trassé da la via sa chattan perquai era lingias che collian las zonas d'abitadi. En connex cun la sanaziun da la via dal Güglia è era vegnì controllà il stadi da questas lingias. La durada da vita da quellas saja gia daditg cuntanschida.

Staziun da transfurmaturs a Casti

Er qua ha la radunanza communala approvà in credit da 265'000 francs per la sanar ed engrondir la staziun da transfurmaturs a Casti. La staziun da transfurmaturs saja avant curt vegnida donnegiada uschia ch'ella na po betg vegnir pinada. Per quest motiv sto l'implant vegnir remplazzà.

