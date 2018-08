L’allianza en Val Alvra ha gì la finamira, da rinforzar la regiun cuminaivlamain. L’allianza saja stada in mussavia impurtant per structuras che funcziunian oz fitg bain, vegn cità Simon Willi, il parsura da la conferenza dals presidents da la regiun Alvra. La regiun Alvra saja oz ina plattafurma strategicamain impurtanta per las sis vischnancas da la Val d’Alvra, e quai en il futur era senza allianza.

Da las 21 anteriuras vischnancas da la regiun Grischun Central, èn sis vischnancas actualas vegnidas en il perimeter da la Regiun Alvra. Quella vegn oz manada da sis presidents communals, vul dir da la «conferenza digls mastrals». Dapi il favrer da quest onn è era entrà en uffizi il sviluppader regiunal Daniel Kunfermann.

