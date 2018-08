Il camp è vegnì organisà dal Workcamp Switzerland, in’uniun che s’engascha per barats culturals. Partenari è il Parc Ela. Las participantas ed ils participants pajan sez il viadi en Svizra. Persuenter vegnan offrids alloschi e dunsena ed excursiuns. Il Parc Ela s’engascha adina puspè per sanaziuns da mirs sitgs, che fan part ad in’ierta culturala, plinavant èn ils mirs sitgs ch’èn per part plirs tschient onns vegls in dachasa per animals ed insects.

