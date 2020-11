Plinavant haja quai dà persunas ch’hajan ditg, che visitar ils parents en la chasa da vegls saja fitg impurtant, e ch’i duvrass novas soluziuns tar in eventual nov lockdown. Tscherts hajan era ditg ch’els pigliassan gugent a chasa lur parents, en il cas che contacts socials en la chasa da tgira vegnissan danovamain scumandads. Il mument lubescha la chasa d’attempads Envia mintgamai a duas persunas, da far ina visita, quai dentant be suenter avair annunzià la visita ordavant.

Legenda: Patricia Rolinger maina la chasa d'attempads dad Alvagni. RTR, Federico Belotti