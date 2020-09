Ad Alvagni hai dà mesemna suentermezdi in accident da traffic. Ina persuna è vegnida blessada mez grev, in'autra mo lev.

Curt suenter la sortida dal vitg è in automobilist da 71 onns vegnì sin il vial oppost ed è collidà cun in mir. L'auto è vegnì sdermanà enavos sin via ed è cupitgà frontal cunter in auter auto che vegniva encunter. El era, ensemen cun sia dunna da 67 onns, sin via da Crappa Naira en direcziun Alvagni vitg. La dunna da 67 onns è vegnida blessa mez lev e transportada cun l'ambulanza en l'ospital da Tusaun.