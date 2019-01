cuntegn

Grischun Central - Alvagni: Onn difficil per Nido del Lupo

L’asil per giuvenils en situaziuns difficilas ch’è vegnì fundà avant 11 onns porscha plaz ad otg giuvnas e giuvens. L’onn 2018 è stà in onn difficil per la chasa, ella ha fatg in deficit da 100'000 francs. Quai ha sminuì las reservas. La raschun per il deficit è la mancanza temporara da giuvenils.