La mazlaria Fischbacher da Tusaun vul construir ina chasa da maz ad Alvaschagn en Val d’Alvra. Quella duai vegnir construida a l’ur da la via chantunala en la zona d’industria.

Ils custs muntan a 2,8 milliuns francs, ha ditg Maik Fischbacher, il manader da fatschenta. La finanziaziun saja sin buna via, però betg anc garantida. Ins speria, tranter auter, sin daners da la promoziun da l’economia. Cun las lavurs da construcziun quintan ins da pudair cumenzar en in onn u in onn e mez. Il lieu saja bain adattà cun quai ch’el saja fitg central e blers clients vegnian da la Val d’Alvra.

Il mument ha la mazlaria Fischbacher nagin’atgna chasa da maz. Actualmain porta la mazlaria ils animals a Realta nua ch’ils temps da spetga sajan per part fitg lungs. Magari stoppian ins reservar in termin gia dus mais avant, uschia Fischbacher.

