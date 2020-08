L’artist Mirko Baselgia vul nizzegiar l’immobiglia sco lieu d’entupada per indigens. L’anteriura scola duai era pudair vegnir duvrada da ses praticants. En la sala da gimnastica vul el installar in atelier per la producziun da las differentas ovras sco sculpturas e picturas. Las stanzas da scola duain restar stanzas da scola, ina collavuraziun cun la Scola auta da Lucerna saja gia en vista.

Kino en il curtin

Mirko Baselgia vul era duvrar il spazi or en il liber. Cunquai che la tribuna da la sala da gimnastica ha ina gronda porta da stuschar, fissi pussaivel da far tocs da teater che pon vegnir guardads ordadora. Perfin in kino en il liber prevesan ils plans da Mirko Baselgia. L’artist è il mument en contractivas cun la vischnanca. Lezza quinta da pudair far in contract da locaziun cun l’artist enfin la fin da quest onn.

Scola bandunada

La scola ad Alvaschagn è vegnida bajegiada da l’architect Valentin Bearth. L’avertura è stada l’onn 1990. Dapi l’onn 2011 na vegn il bajetg betg pli nizzegià per dar scola. Ella vegn mo duvrada sporadicamain per occurrenzas.