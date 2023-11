L’uniun Skateline Alvra è sin la tschertga d’ina nova presidenta u in nov president. Quai per remplazzar Giorgio Bossi ch`ha abditgà ord raschuns da sanadad. Sco quai ch’il president ad interim Reinhard Casutt ha ditg, ins prevesia d’avrir puspè la Skateline la stagiun d’enviern 2024/25.

La patinera da trais kilometers tranter Alvagni e Surava è stada serrada ils ultims trais envierns pervia da la pandemia ed ina dispita cun la vischnanca. Plinavant ha Reinhard Casutt ditg, che l’uniun Skateline Alvra saja durant l’Expo Alvra stà sin la tschertga da persunas che veglian lavurar per la Skateline en radund in onn. Set hajan mussà interess tge che saja fitg cuntentaivel. Ina da las novaziuns ch’i pudess dar per la Skateline saja in sistem da reservaziun. En l’avegnir na saja betg pli planisà da pudair beneventar fin 27’000 persunas, quai saja memia bler, uschia Casutt. Ideal saja da limitar quest dumber sin circa la mesadad. Reponderà duess era vegnir il pretsch d’entrada ch’era dapi il 2002 adina otg francs per mintga viadi sin la Skateline.

Vischnanca beneventa reavertura planisada

Sin dumonda dad RTR ha Daniel Albertin, il president communal da la vischnanca Alvra ditg, ch’el beneventass la reavertura da la Skateline. La vischnanca veglia porscher maun per ina pussaivla reavertura. Da ponderar saja tranter auter quants parcadis che stettian en l’avegnir a disposiziun. Cun quai ch’i dettia actualmain là in container cun ina butia na stettian betg pli a disposiziun tants parcadis sco fin qua. Era tar la punt che maina sur l’Alvra saja da guardar sch’ins possia augmentar la segirtad da las pedunas e peduns.