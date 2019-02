cuntegn

Grischun Central - Alvra: In studi duai procurar per in meglier traffic public

Il biro da la planisaziun dal traffic Hartmann & Monsch SA da Parpan elavurescha in studi che duai sclerir, co ch’il traffic public en la regiun Alvra pudess vegnir meglierà. Pitschnas midadas duain esser pussaivlas sin la proxima midada d’urari e midadas pli grondas duain succeder in onn pli tard.