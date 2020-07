I dettia bleras persunas che stiman la pratica a Casti, da l’entira val Alvra haja el pazients, ha ditg il medi da 51 onns envers RTR. I fetschia schon ora insatge quai che pertutgia ils kilometers sch’ina persuna stoppia per exempel vegnir giu da Mon a Casti e na stoppia betg anc far il viadi enfin ad Alvagni en sia pratica, ha ditg Harald Jung. El pondereschia schizunt da schlargiar la purschida, il mument è el a Casti en la pratica il glindesdi suentermezdi e la gievgia avantmezdi. Cun excepziun da radiografia saja pussaivel da far tut sco ad Alvagni, perfin tests da corona sajan pussaivel da far a Casti, ha ditg il medi da chasa.