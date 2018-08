Grischun Central - Andeer avra las portas

Cun il motto «Senza cunfins» sa participescha la Svizra per la 25avla giada als Dis europeics dal monument. La tscherna dad Andeer sco lieu da concurrenza central en il Grischun stat en connex cun il giubileum da 200 onns da l'engrondiment da la via taliana a la via commerziala.