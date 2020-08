Il dretg da construcziun vala per 99 onns e sco tschains sto la fundaziun pajar in franc simbolic ad onn. Per construir la baselgia dovri anc il consentiment da l'Uffizi federal da traffic, quel haja gia ditg ch'el saja pront da metter a disposiziun il terren ch'è necessari per construir la baselgia, scrivan ils iniziants en ina communicaziun.

La baselgia vegn planisada dal biro d’architectura Herzog & de Meuron, ch’ha gia preschentà ils plans il favrer. La baselgia consista or da 4 paraids rectangularas ed en il plaun sutterran èn planisadas trais chapluttas. La fundaziun ha peda enfin la fin dal 2024 da finanziar il project che vegn budgetà cun 8 fin 10 milliuns francs.