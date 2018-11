Ad Andeer ha il suveran approvà ier saira il preventiv per l'onn 2019. Quel quinta cun ina perdita da 200'000 francs, tar expensas da var 10 milliuns francs. Investiziuns nettas prevesa Andeer da far l'onn che vegn per 2,7 milliuns francs. Tranter auter èn ils daners per plirs projects da vias, per ina via forestala sco er per in deposit da laina.

Vitiers han ils dad Andeer decis da laschar il pe da taglia sin 90% da la taglia chantunala simpla.

